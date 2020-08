ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 10 AGO - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: BEIRUT - Il primo ministro libanese presenta al governo un progetto di legge per le elezioni parlamentari anticipate.



ALGERI - Verdetto nel processo a carico di giornalisti e attivisti antigovernativi.



DAMASCO - I legislatori tengono la prima sessione dopo le elezioni parlamentari.



(ANSAmed).