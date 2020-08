Libia: telefonata Putin-Erdogan, servono negoziati diretti

(ANSAmed) - MOSCA, 17 AGO - La situazione in Libia è stata al centro dei colloqui telefonici del presidente russo Vladimir Putin con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan.



Il leader russo ha chiesto l'avvio di negoziati diretti tra le parti in lotta della Libia.



"L'attenzione principale è stata focalizzata sul problema della crisi libica", ha detto il servizio stampa.



"È stato sottolineato ancora una volta che sono necessari passi concreti da parte delle parti in guerra per stabilire un cessate il fuoco duraturo e avviare colloqui diretti in linea con le risoluzioni della conferenza di Berlino e la risoluzione 2510 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". Lo riporta Interfax. (ANSAmed).