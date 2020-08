A settembre vertice straordinario Ue sulla Turchia

(ANSA) - BRUXELLES, 19 AGO - I leader Ue si riuniranno a Bruxelles a settembre per definire una strategia comune da seguire nelle relazioni con la Turchia dopo le tensioni di questi ultimi mesi. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel precisando che il summit si svolgerà con la partecipazione fisica dei capi di Stato e di governo.



"Tutte le opzioni saranno sul tavolo" del vertice, ha precisato Michel. Il quale, così come la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, segue quotidianamente e molto da vicino l'evolversi della situazione nella regione. La situazione dei rapporti con la Turchia è stata sollevata da alcuni partecipanti durante i lavori della riunione straordinaria del Consiglio dedicata alla Bielorussia svoltasi oggi in videoconferenza. (ANSA).