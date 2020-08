'Shalom, Salam', ambasciatore Eau scrive su Yediot Ahronot Al-Otaiba, 'Attendiamo visitatori israeliani ad Expo ottobre'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 AGO - "Shalom, Salam, benvenuti": così Yousef al-Otaiba, ambasciatore a Washington degli Emirati arabi uniti, esordisce in un articolo sulla normalizzazione dei rapporti con Israele, pubblicato con grande evidenza sulla prima pagina del diffuso Yediot Ahronot.



"Abbiamo aperto la porta ad un futuro migliore per il Medio oriente. Abbiamo chiuso la porta alla annessione (di aree della Cisgiordania, ndr) e abbiamo creato una nuova dinamica a favore del processo di pace. E' un grande successo per la diplomazia e per i popoli della Regione".



Al-Otaiba precisa che gli Emirati restano "sostenitori entusiasti" del popolo palestinese e si schierano ancora con la soluzione dei Due Stati propugnata dalla Lega araba. Al tempo stesso si aprono ad una stretta cooperazione con Israele in vari campi fra cui la lotta al coronavirus, le comunicazioni, i voli, le ricerche scientifiche. "Ci aspettiamo - conclude - che ospiteremo molti israeliani che visiteranno il vostro padiglione e quelli di oltre 100 Paesi all' 'Expo mondiale che si svolgerà a Dubai ad ottobre". (ANSA).