Siria: Onu,al via incontro Comitato costituzionale a Ginevra

(ANSAmed) - GINEVRA, 24 AGO - Governo siriano e principali forze di opposizione sono riunite da oggi a Ginevra, dove ha preso il via un incontro del gruppo del Comitato costituzionale siriano. L'incontro è il primo da quasi nove mesi e si svolge sotto gli auspici dell'inviato speciale dell'Onu per la Siria Geir Pedersen, che pochi giorni fa aveva invitato le delegazioni ad avviare "discussioni sostanziali".



Il gruppo del Comitato costituzionale è incaricato di modificare la costituzione del Paese in conflitto ed è composto da 15 rappresentanti di ciascuna delle tre delegazioni: governo,opposizione e società civile. La riunione in corso si svolge nel rispetto di severe misure sanitarie e dovrebbe durare tutta la settimana.



In un tweet, Pedersen ha annunciato di aver incontrato ieri capi delle tre delegazioni. "Attendo con impazienza una settimana di discussioni sostanziali sull'agenda e di portare avanti il processo", ha aggiunto. (ANSAmed).