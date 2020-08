Coronavirus: Spagna, Sanchez ricorre all'esercito

MADRID - Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che contro la pandemia da coronavirus in Spagna verrà impiegato l'esercito per dare sostegno ai governi regionali impegnati a contrastare un forte aumento dei contagiati.

La decisione segue l'allarme per l'aumento in Spagna di quasi 20.000 casi (19.382) solo da venerdì scorso, con 2.060 nelle ultime 24 ore, e 34 morti. Il totale è salito così a 405.437 casi dall'inizio della pandemia e a 28.872 morti, ha comunicato nella serata di lunedì il Centro per il coordinamento sanitario spagnolo, che ha raccomandato al governo di Madrid di adottare misure "drastiche" per contenere la nuova impennata dei contagi.

Circa 2.000 militari verranno mobilitati, ha aggiunto Sanchez in conferenza stampa, per assistere le regioni - che in Spagna sono responsabili per la Sanità - e in particolare per tracciare i casi.