Tunisia: voto fiducia al governo Mechichi il 1 settembre

(ANSAmed) - TUNISI, 26 AGO - L'ufficio del Parlamento tunisino ha fissato al prossimo primo settembre la data del voto di fiducia del governo del premier incaricato, Hichem Mechichi che ieri ha presentato al presidente della Repubblica, Kais Saied, la propria squadra, formata da tecnici e personalità indipendenti, gli unici, a suo avviso, in grado di garantire un minimo di stabilità al Paese. Ora la prova più difficile, ottenere i 109 voti necessari al suo passaggio in aula. La Corrente democratica, l'islamico Ennhadha, la coalizione islamista al Karama ed Ettayar hanno già detto di non votare per il sì. Il Movimento del popolo voterà la fiducia mentre altri partiti, tra cui Qalb Tounes e il Pdl decideranno in questi giorni il da farsi anche in base al programma presentato.



