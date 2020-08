Tunisia: premier riunisce squadra prima del voto di fiducia

(ANSAmed) - TUNISI, 27 AGO - "Le priorità di questo governo sono fermare le perdite delle finanze pubbliche, limitare il deterioramento del potere d'acquisto dei cittadini e ripristinare la fiducia degli investitori. Ci concentreremo sull'aspetto economico e finanziario che è stato preso in considerazione nella selezione dei membri del governo. Il governo lavorerà per preservare i risultati del settore pubblico e gli equilibri dello Stato". Lo ha detto il premier incaricato tunisino Hichem Mechichi, atteso alla prova del voto di fiducia per la sua squadra di tecnici (28 in tutto, di cui 8 donne) il prossimo primo settembre in parlamento, in un'intervista alla radio locale Mosaique Fm. Mechichi che ha riunito per la prima volta oggi i suoi candidati ministri, ha sottolineato che lavorerà per mettere in atto meccanismi di coordinamento efficaci con partiti e gruppi parlamentari in modo che possano comunicare le loro proposte al governo e assicurerà personalmente questa interazione positiva e il coordinamento bilaterale, attraverso riunioni regolari". Mechichi ha annunciato di voler far firmare una sorta di "contratto" ad obiettivi per ogni ministero, in modo tale che il ministro proposto si impegni formalmente a raggiungere una serie di obiettivi prefissati. (ANSAmed).