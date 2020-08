ANSAmed - Agenda settimanale dal 31 agosto al 6 settembre

(ANSAmed) - ROMA, 28 AGO - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 31 agosto al 6 settembre: LUNEDI' 31 AGOSTO ATENE - Termine ultimo per la decisione di porre fine alla reclusione nei campi profughi.



MARTEDI' 1 SETTEMBRE TURCHIA - Esercitazioni militari guidate dalla Turchia nel Mediterraneo orientale (fino al 2).



BEIRUT - Al via le consultazioni per la designazione di un nuovo primo ministro in Libano.



BEIRUT - Nuova visita del presidente francese Emmanuel Macron dopo le esplosioni.



ALGERI - Previsto l'entrata in vigore di un accordo di libero scambio tra l'Algeria e l'Ue.



TUNISI - Votazione in Parlamento sulle sorti del governo nominato, il secondo in sei mesi.



OTRANTO - Al via la dodicesima edizione del Festival dei Giornalisti del Mediterraneo (fino al 5).



MERCOLEDI' 2 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare GIOVEDI' 3 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare VENERDI' 4 SETTEMBRE SALONICCO - Fiera Internazionale del commercio (fino al 6).



EVIA (GRECIA) - Al via la maratona di nuoto 'Authentic Marathon Swim' (fino al 6).



SABATO 5 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare DOMENICA 6 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare (ANSAmed). (ANSA).