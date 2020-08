Israele-Emirati: El Al sarà vettore primo volo commerciale Lunedì prossimo, a bordo anche Kushner e O'Brien

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 AGO - Sara la El Al il vettore del primo volo commerciale tra Israele e Abu Dhabi che lunedì prossimo porterà negli Emirati una delegazione governativa dopo l'Accordo sull'avvio di normali relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Lo ha deciso il governo.



A bordo - sul volo LY971 - ci sarà non solo la delegazione ufficiale israeliana ma anche il consigliere, e genero di Trump, Jared Kushner e il responsabile della Sicurezza nazionale Usa Robert O'Brien. Per Israele la delegazione sarà guidata dal Consigliere nazionale per la sicurezza Meir Ben-Shaabbat.



I colloqui ad Abu Dhabi riguarderanno la cooperazione su aviazione, turismo, energia, commercio, finanza, sanità energia e sicurezza. (ANSAmed).