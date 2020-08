Libano: al via lunedì consultazioni per nuovo premier Tre settimane dopo le dimissioni del governo

(ANSAmed) - BEIRUT, 28 AGO - Le consultazioni per la designazione di un nuovo primo ministro in Libano si terranno lunedì prossimo, quasi tre settimane dopo le dimissioni del governo a seguito della devastante esplosione del 4 agosto a Beirut. Lo ha annunciato la presidenza libanese.



Queste consultazioni si terranno a qualche ora dal ritorno annunciato del presidente francese Emmanuel Macron in Libano, il 1 settembre, dopo che nella sua prima visita, all'indomani dell'esplosione, aveva invitato la leadership libanese a formare rapidamente un governo di unità.



Al momento non sembra esserci consenso tra i partiti politici sul nome della persona che dovrà guidare il nuovo governo.



