Macron a Beirut,conferenza aiuti Libano in Francia a ottobre Il presidente francese in visita per la seconda volta in un mese



(ANSAmed) - BEIRUT, 1 SET - "La Francia è pronta ad ospitare una conferenza di aiuti per il Libano ad ottobre". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in visita a Beirut.



"Dobbiamo continuare a mobilitare l'intera comunità internazionale. Sono pronto a riorganizzare, probabilmente verso la metà di ottobre, una conferenza internazionale di aiuti con le Nazioni Unite", ha detto Macron durante un incontro con i rappresentanti dell'Onu e delle Ong locali al porto di Beirut.



