Tunisia: Parlamento vota su fiducia al governo Mechichi

TUNISI - Il Parlamento tunisino ha in programma oggi il voto di fiducia al governo del premier incaricato, Hichem Mechichi e alla sua squadra, formata da tecnici e personalità indipendenti. E' la prova più difficile per Mechichi che dovrà ottenere i 109 voti necessari al suo passaggio in aula.

Nonostante le difficoltà della vigilia legate al fatto di cercare in qualche modo un avvicinamento con i vari partiti, nelle ultime ore si fanno sempre più concrete la possibilità per Mechichi di farcela, almeno considerando le dichiarazioni dei maggiori partiti: l'islamico Ennhadha (54 deputati) ha detto che voterà sì facendo prevalere l'interesse del Paese, così come Qalb Tounes (27) e il gruppo di Riforma nazionale (16).

Contrari, la coalizione islamista al Karama, Echaab ed Ettayar (Gruppo democratico con 38 deputati).