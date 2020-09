ANSAmed - Agenda settimanale dal 7 al 12 settembre

(ANSAmed) - ROMA, 4 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 7 al 12 settembre: LUNEDI' 7 SETTEMBRE BRUXELLES - Ue, il commissario per l'Economia Paolo Gentiloni riceve Nadia Calviño, ministro spagnolo dell'economia e della transizione digitale.



BRUXELLES - Ue, il commissario per l'Economia Paolo Gentiloni riceve Augusto Santos Silva e Nelson Sousa, ministri degli Affari Esteri e della Pianificazione del Portogallo.



BRUXELLES - Riunione del presidente serbo Aleksandar Vucic, del primo ministro kosovaro Avdullah Hoti e del capo della diplomazia europea Josep Borrell.



MARTEDI' 8 SETTEMBRE MADRID - Riapertura progressiva delle scuole.



BRUXELLES - Ue, il commissario per l'Economia Paolo Gentiloni partecipa al Digital Brussels Economic Forum.



AMMAN - Riapertura del principale aeroporto della Giordania.



MERCOLEDI' 9 SETTEMBRE MADRID - Manifestazione in difesa del settore alberghiero.



ISTANBUL - Ripresa del processo a vari giornalisti tra cui Hulya Kilinc, accusata di "aver rivelato segreti di Stato".



GIOVEDI' 10 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare VENERDI' 11 SETTEMBRE PARIGI - Decisione al processo d'appello di Eric Drouet, tra i leader del movimento dei Gilet gialli, per l'organizzazione di due manifestazioni non dichiarate.



SABATO 12 SETTEMBRE SALONICCO - Discorso annuale del Primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis sulla politica economica del governo.



(ANSAmed). (ANSA).