Libia:Unsmil accoglie reintegro ministro Bashaga Nuovo invito a dialogo tra le parti

(ANSAmed) - TUNISI, 4 SET - La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) saluta con favore la decisione del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale di reintegrare nelle proprie funzioni il ministro dell'Interno Fathi Bashaga, e invita le parti libiche a proseguire nel dialogo verso una soluzione politica globale. Lo riporta il portale libico Al Wasat, citando il portavoce dell'Unsmil, Jean Alam, il quale ha dichiarato che "la Missione accoglie con favore la decisione del Consiglio presidenziale e auspica che gli sforzi del governo e delle autorità libiche si concentrino ora, nei differenti settori, nella lotta alla pandemia da coronavirus che si è diffusa recentemente in maniera considerevole nelle città libiche".



"Il governo deve assumersi le proprie responsabilità e garantire ai cittadini i servizi di base, che appaiono ancora più urgenti in queste circostanze eccezionali, con il più alto livello possibile di trasparenza", ha detto ancora Alam, concludendo che "l'Unsmil invita tutte le parti a prendere una posizione decisiva per portare avanti un dialogo che porti ad una soluzione politica globale".(ANSAmed). (ANSA).