Libia: Onu e Germania lavorano a nuova conferenza il 5/10

BERLINO - Le Nazioni Unite e la Germania pianificano un nuovo incontro virtuale sulla Libia per il 5 ottobre. Lo riferisce Dpa. Il meeting includerà, secondo l'agenzia, il segretario generale dell'Onu Guterres, i ministri degli Esteri e i rappresentanti delle parti in conflitto in Libia, così come i rappresentanti di Germania, Stati Uniti, Italia, Gran Bretagna, Francia, Cina, Turchia, Emirati Arabi Uniti, la Repubblica del Congo, Egitto, Algeria, Unione europea, Unione Africana e la Lega Araba.

L'incontro di ottobre sarà il primo che replica il formato della Conferenza di Berlino sulla Libia del gennaio scorso. Le conclusioni della conferenza di gennaio finora non sono state messe in atto. Violazioni all'embargo sulle armi sono state registrate dall'Onu da parte di Turchia, Russia e Emirati, tutti paesi che hanno sottoscritto la dichiarazione finale. E' quanto riferisce Deutsche Welle.