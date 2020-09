ANSAmed - Agenda settimanale dal 21 al 27 settembre

Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 21 al 27 settembre: LUNEDI' 21 SETTEMBRE BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri degli Affari Esteri.



MARTEDI' 22 SETTEMBRE BRUXELLES - Ue, consiglio dei ministri degli Affari Generali.



RIAD - Riunione in videoconferenza del ministri del Commercio del G20.



RABAT - Al via il processo al giornalista Omar Radi accusato di "stupro" e "finanziamento estero".



MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE BRUXELLES - La Commissione Europea presenta il suo nuovo Patto su migrazione e asilo.



PODGORICA (MONTENEGRO) - Prima sessione parlamentare dopo le elezioni.



ALGERI - Verdetto al processo dei tre fratelli Kouninef, ritenuti vicino a Saïd Bouteflika, processato per casi di corruzione.



GIOVEDI' 24 SETTEMBRE BRUXELLES - Ue, consiglio europeo (anche il 25).



SALINA (ISOLE EOLIE) - Al via il SalinaDocFest - Festival del documentario narrativo (fino al 26).



PARIGI - Lancio globale del World Nuclear Report 2020 sui progressi dell'industria nucleare globale.



VENERDI' 25 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare SABATO 26 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare DOMENICA 27 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare