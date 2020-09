Israele: 11 arrestati in protesta anti Netanyahu Manifestazione a Gerusalemme contro le misure anti-coronavirus

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 SET - La polizia ha fatto sapere di aver arrestato 11 persone durante la manifestazione svoltasi ieri a Gerusalemme in protesta contro il premier Benyamin Netanyahu e la sua politica sul coronavirus. La dimostrazione - alla quale hanno preso parte alcune migliaia di persone - è stata la maggiore durante il secondo lockdown scattato venerdì scorso.



Gli agenti hanno arrestato una persona che alla guida della propria auto ha tentato, secondo i media, di investire alcuni dimostranti a Gerusalemme. E' stata aperta un'indagine per accertare i fatti; non ci sono stati comunque feriti.



Un'altra dimostrazione si è svolta nei pressi della residenza privata di Netanyahu a Cesarea, a nord di Tel Aviv. (ANSAmed).