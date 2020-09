Israele, Honduras aprirà sua ambasciata a Gerusalemme Ufficio Netanyahu, lo stesso farà stato ebraico a Tegucigalpa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 SET - L'Honduras aprirà entro la fine di quest'anno la propria ambasciata a Gerusalemme e Israele a Tegucigalpa. Lo fa sapere l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu sostenendo che in questo modo si chiuderà il "piano di azione" stabilito dai due Paesi nei mesi scorsi.



Nel marzo dello scorso anno il presidente honduregno, Juan Orlando Hernández, annunciò il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele e nel settembre dello stesso anno ha aperto un ufficio commerciale in città. Anche Israele ha aperto un ufficio a Tegucigalpa. Ora si dovrebbe andare secondo i tempi previsti all'apertura delle rispettive ambasciate. (ANSAmed).