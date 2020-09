ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 22 SET - Questi i principali eventi di interesse previsti per oggi nell'area euro-mediterranea: BRUXELLES - Ue, consiglio dei ministri degli Affari Generali.



RIAD - Riunione in videoconferenza del ministri del Commercio del G20.



RABAT - Al via il processo al giornalista Omar Radi accusato di "stupro" e "finanziamento estero". (ANSAmed).