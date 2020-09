Siria: inviato Usa a Erbil incontra presidente Barzani Jeffrey insiste nel sostenere i colloqui tra curdo-siriani

(ANSAmed) - BEIRUT, 22 SET - L'inviato speciale Usa per la Siria, James Jeffrey, è stato ricevuto nelle ultime ore a Erbil, capitale della regione autonoma curdo-irachena, dal presidente curdo Nechirvan Barzani.



Lo riferiscono media curdo-iracheni, secondo cui i due hanno discusso delle relazioni tra Washington ed Erbil e di come procedono i colloqui tra le rivali fazioni curdo-siriane che operano nella vicina Siria nord-orientali, dove sono dispiegati militari Usa.



Gli Stati Uniti sostengono assieme alla Francia il tentativo delle due principali anime politiche curdo-siriane di trovare un'intesa sulla gestione condivisa delle risorse del territorio, ricco di petrolio e situato in una posizione strategica al centro del Medio Oriente. (ANSAmed).