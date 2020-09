Turchia-Grecia, 'pronti a colloqui esplorativi'

ISTANBUL - Turchia e Grecia sono pronte a "colloqui esplorativi" sulla crisi nel Mediterraneo orientale.

Lo annuncia la presidenza di Ankara, al termine della videoconferenza di oggi tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

"La spinta a far calare le tensioni e a utilizzare i canali di dialogo deve essere sostenuta con misure reciproche", ha dichiarato durante il colloquio Erdogan, che già venerdì scorso si era detto pronto a incontrare il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis, purché mostrasse "buone intenzioni" e per colloqui "senza precondizioni". "Le iniziative prese dalla Grecia saranno determinanti per l'avanzata nel rilancio dei canali di dialogo", ha aggiunto oggi il leader di Ankara parlando con Merkel e Michel. Le ultime trattative di questo tipo si erano svolte nel 2016. Due anni dopo, la Turchia ha avviato esplorazioni energetiche in aree marittime che Grecia e Cipro ritengono illegali perché compiute nelle proprie zone economiche esclusive.