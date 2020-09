Libano:Guterres, sul Paese si è abbattuta'tempesta perfetta' 'Servono riforme economiche,sociali e lotta alla corruzione'

(ANSAmed) - ROMA, 24 SET - Il Libano sta facendo fronte ad una ''tempesta perfetta'': una crisi finanziaria e socioeconomica che si trascina da anni con un aumento, senza precedenti, di disoccupazione e povertà cui si è associata la pandemia da Covid. A sottolinearlo è stato il Ssgretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che nel corso di una riunione sul Libano, a margine del dibattito generale dell'Assemblea Onu,ha aggiunto come le esplosioni che hanno devastato Beirut non hanno fatto che esacerbare le gravi difficoltà che il Paese vive.



''Questa tragica situazione - ha aggiunto Guterres - deve essere un motivo per agire e mettere in campo riforme economiche, sociali e politiche urgenti''. Dopo aver salutato con favore la designazioni di Mustapha Adib a Primo Ministro del Libano ''un passo nella giusta direzione'', Guterres ha insistito sull'importanza di formare rapidamente un nuovo governo ''capace di rispondere alle legittime aspirazioni e bisogni del popolo libanese e che sia in grado di mettere in atto riforme chiare e di fondamentale cambiamento''.



''Senza queste riforme la capacità del paese di risollevarsi e ricostruire sarebbe messa in pericolo e ciò aggraverebbe la difficile situazione dei libanesi''. Secondo Guterres ciò che serve sono cambiamenti radicali nel settore finanziario, bancario ed energetico oltre a quelli nella gestione delle dogane dei mercati e delle imprese pubbliche. Sono altrettanto necessarie misure di protezione sociale per assicurare il benessere di tutti i libanesi ma in particolare delle persone più vulnerabili. Riforme, dunque, che devono rispondere alle ''legittime richieste del popolo libanese di maggiore benessere, responsabilità, trasparenza e capacità di combattere la corruzione".



Nel ribadire l'importanza di non far mancare l' aiuto internazionale, Guterres ha concluso: ''questo è il momento di mettere l'interesse nazionale al primo posto e le persone davanti alla politica per costruire un futuro migliore per il Libano''. (ANSA).