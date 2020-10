Unione per Mediterraneo monitora uguaglianza di genere

NAPOLI - L'Unione per il Mediterraneo (UfM) sta per mettere in campo un sistema di monitoraggio dell'eguaglianza di genere nei Paesi dell'area. Il meccanismo di controllo è stato sviluppato, si legge in una nota, dopo la dichiarazione dei ministri dei Paesi dell'UfM sul rafforzamento del ruolo delle donne nella società, adottata nel 2017 al Cairo.



Dopo una serie di consultazioni con i governi dei Paesi membri, l'UfM ha costruito una lista di venti indicatori utili e una proposta di strumenti che possono essere usati per il monitoraggio nell'ambito di quattro aree principali: l'accesso delle donne alla leadership e al potere di prendere decisioni; la partecipazione economica delle donne; la lotta contro la violenza su donne e ragazze; la lotta agli stereotipi di genere.



Tutto il meccanismo di monitoraggio sarà presentato nella conferenza regionale virtuale "Women4Mediterranean" in programma dal 16 al 20 novembre con il titolo "Accelerare l'eguaglianza di genere nel contesto della pandemia covid19".



"Dobbiamo costruire - ha commentato Nasser Kamel, segretario generale sell'UfM - nuove società inclusive, che assicurino alle giovani ragazze e alle donne di poter sfruttare a fondo il, loro potenziale come agenti del cambiamento e persone che contribuiscono allo sviluppo socio-economico dell'area Mediterranea. questo meccanismo fornisce ai Paesi i mezzi concreti per monitorare i progressi fatti nei diritti delle donne e di lavorare insieme per accelerare il processo di piena partecipazione femminile allo sviluppo". I risultati dell'applicazione del sistema di monitoraggio verranno poi illustrati nel report dell'UfM sul progresso dell'uguaglianza di genere.