Ue, i negoziati di adesione con la Turchia ad un punto morto

BRUXELLES - Le trattative con Ankara per l'adesione alla Ue restano "a un punto morto" e "non è possibile prendere in considerazione l'apertura o la chiusura di ulteriori capitoli" negoziali. Lo scrive la Commissione europea nel suo rapporto annuale sull'allargamento, sottolineando che "la politica estera della Turchia si è sempre più scontrata con le priorità dell'Ue".



Ankara "rimane un partner chiave per l'Ue. Tuttavia, ha continuato ad allontanarsi dall'Unione con gravi passi indietro su democrazia, stato di diritto, diritti fondamentali e indipendenza della magistratura", osserva Bruxelles.