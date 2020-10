Israele: gli Emirati apriranno ambasciata a Tel Aviv

TEL AVIV - Gli Emirati arabi uniti intendono aprire in tempi brevi un'ambasciata a Tel Aviv ed offrono ad Israele di fare altrettanto ad Abu Dhabi. Questo - secondo il Ministero degli Esteri israeliano - il messaggio del ministro degli Esteri Abdallah bin Zayd al-Nahyan consegnato al suo omologo Gabi Ashkenazi dai membri di una delegazione degli Emirati giunta oggi in Israele per la firma di accordi bilaterali. "I rapporti fra i nostri Paesi - ha detto Ashkenazi - rappresentano un passo importante e significativo nella trasformazione del Medio Oriente da una zona di conflitto in una Regione di speranza, prosperità, stabilità e pace'".

Netanyahu riceve prima delegazione Emirati, 'giorno storico'

''Un giorno di festa, un giorno storico'': con queste parole il premier Benyamin Netanyahu ha accolto oggi all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv la prima delegazione ministeriale mai giunta in Israele dagli Emirati arabi uniti.

Alla presenza del ministro degli Emirati per gli affari finanziari, Obaid Humaid al-Tayer, e del Segretario al tesoro Usa Steven Mnuchin sono stati poi firmati diversi accordi di cooperazione riguardanti l'aviazione, la protezione degli investimenti, l'esenzione dai visti di ingresso, la scienza e la tecnologia. E' stato anche annunciato che Usa, Israele ed Emirati organizzeranno un fondo particolare per incoraggiare investimenti nel settore privato e nella cooperazione regionale.

''Noi oggi infondiamo un contenuto concreto - ha osservato Netanyahu - agli Accordi di Abramo'' firmati il mese scorso a Washington sotto l'egida del presidente Donald Trump. Mnuchin ha poi rilevato che progressi significativi sono stati registrati in parallelo nelle relazioni fra Israele e Bahrein. La stampa locale riferisce intanto che la normalizzazione delle relazioni fra Israele e Sudan potrebbe essere non lontana.