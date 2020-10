Israele annuncia un accordo aereo con il Bahrein Netanyahu: 'La pace avanza a passi da gigante'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 OTT - Israele e Bahrein hanno firmato oggi un accordo aereo che prevede fino a 14 voli passeggeri settimanali in entrambe le direzioni fra Manama e Tel Aviv nonché un numero imprecisato di voli fra il Bahrein e la località turistica di Eilat, sul mar Rosso. Lo hanno reso noto i ministeri israeliani degli esteri e dei trasporti. Questo accordo segue di alcuni giorni quello analogo raggiunto fra Israele ed Emirati arabi uniti.



"Gli accordi storici che abbiamo procurato - ha scritto su Facebook il premier Benyamin Netanyahu - si sviluppano velocemente, a passi da gigante. L'accordo col Bahrein rafforzerà molto il turismo ed il commercio. Ogni cittadino di Israele ne beneficerà. Questa - ha concluso - è la vera pace.



Una pace in cambio di pace, una economia per una economia".



(ANSAmed).