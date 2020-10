ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 27 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: AMMAN - Il movimento islamico tiene un sit-in vicino all'ambasciata francese per protestare contro i commenti sull'Islam di Macron.



RELIZANE (ALGERIA) - Al via il processo contro gli attivisti del movimento di protesta 'Hirak', Abdellah Benaoum e Yacine Khaldi.



ALGERI - Processo d'appello del giornalista Abdelmoundji Khelladi e del principale attivista dell'opposizione Fodil Boumala. (ANSAmed).