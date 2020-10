Di Maio, esortato palestinesi ad accelerare sul dialogo Ministro, l'Italia svolgerà un ruolo importante

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 OTT - "Abbiamo esortato la parte palestinese ad accelerare sul percorso di pace. Ad accelerare su quello che è il dialogo per portare alla soluzione a due Stati che noi sosteniamo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, poco prima di rientrare in Italia, dopo aver visto a Ramallah il premier palestinese Mohammed Shtayeh e il ministro degli Esteri, Riad al-Malki, con i quali ha parlato degli Accordi di Abramo.



"L'Italia svolgerà un ruolo importante essendo amica di tutti e due. E' un Paese che ha sempre aiutato il popolo d'Israele e il popolo palestinese", ha assicurato il ministro. "L'Italia - ha proseguito - può mettere al centro la soluzione politica e il dialogo. Bisogna capire che è il momento di cogliere l'occasione, un momento importante per questa area".



"Sicuramente un ruolo fondamentale lo giocheranno - ha aggiunto Di Maio - anche, fra pochi giorni, le elezioni negli Usa che rappresentano comunque un risultato che inciderà sul futuro di questa regione".(ANSAmed).