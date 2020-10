Libia: inviata Onu in Turchia, confronto sulla tregua Incontro col ministro degli Esteri dopo le critiche di Erdogan

(ANSAmed) - ISTANBUL, 30 OTT - La rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu per la Libia, Stephanie Turco Williams, sarà oggi in visita in Turchia per colloqui con il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu. Ne dà notizia lo stesso dicastero di Ankara, riferendo che verranno discussi gli "attuali sviluppi" nel Paese nordafricano, dove nell'ultimo anno la Turchia ha svolto un ruolo chiave nel sostegno militare al governo riconosciuto dalle Nazioni Unite di Fayez al Sarraj contro le forze del generale Khalifa Haftar. La scorsa settimana, il presidente Recep Tayyip Erdogan aveva espresso dubbi sulla sostenibilità del cessate il fuoco tra le parti libiche mediato dall'Onu. (ANSAmed).