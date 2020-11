Tunisia: premier, "ripristinare la produzione di petrolio" Evoca 'forza Stato'. Sito bloccato da luglio da proteste

(ANSAmed) - TUNISI, 04 NOV - La Tunisia non può permettersi e non tollererà un fermo della produzione del suo petrolio, da mesi bloccato dalla protesta di manifestanti nel sito petrolifero di El Kamour, nel sud, ha dichiarato il primo ministro Hichem Mechichi, evocando la "forza dello Stato" per ripristinare la produzione. Dal 16 luglio scorso la distribuzione del petrolio è bloccata per una protesta sulla mancata implementazione di un accordo per lo sviluppo e l'occupazione della regione, firmato da governo e sindacati nel 2017, le cui trattative sono ancora in via di definizione.



"Non possiamo più tollerare il blocco della produzione di petrolio e del trasporto di fosfati, qualunque sia il pretesto, ha detto Manchichi. "Ripristinare il valore del lavoro è una priorità assoluta per l'anno 2021. Negli ultimi anni questo valore è stato quasi assente, specie per quanto riguarda la vicenda del blocco della produzione di petrolio", ha aggiunto il premier in conferenza stampa. "Tutti devono tornare al lavoro per superare questa difficile situazione. Dobbiamo essere consapevoli dell'entità del danno che abbiamo inflitto a noi stessi". Sulla questione di El Kamour, Mechichi ha affermato che "il dialogo è a buon punto e le parti sociali sono molto reattive. Finora abbiamo favorito il dialogo, ma se la situazione di stallo continua, ricorreremo alla legge e alla forza dello Stato per ripristinare la produzione".



Alla domanda se la Tunisia sia sull'orlo della bancarotta, Mechichi ha detto che "non è in una situazione di bancarotta e non arriveremo a questa situazione. La situazione economica è difficile ma stiamo cercando soluzioni per cambiare le cose".



Sulla possibilità di riprogrammare i debiti esteri, il primo ministro ha affermato che "la Tunisia ha sempre onorato i propri impegni e senza dubbio continuerà a farlo". (ANSAmed).