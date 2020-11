Agricoltura: enti locali Med invocano strategia Ue-UpM

BRUXELLES - Una strategia dell'Ue con l'Unione per il Mediterraneo (UpM) per la sicurezza alimentare e la transizione agroecologica nell'area. A lanciare l'idea sono i presidenti di Regione e sindaci del bacino, che l'hanno messa nero su bianco in un rapporto discusso dai membri dell'Assemblea regionale e locale euro-mediterranea (Arlem) il 29 ottobre. Il rapporto, firmato dalla vice-sindaca di Nizza Agnès Rampal, sarà adottato nei primi mesi del 2021.



L'Arlem, forum politico che riunisce politici dell'Ue e dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, istituito nel 2010 dal Comitato europeo delle regioni, invita l'Unione europea e l'Unione per il Mediterraneo a sviluppare una strategia macroregionale per la sicurezza alimentare nel Mediterraneo, promuovere una transizione agroecologica verso pratiche che preservano il suolo e l'agro-biodiversità e considerare l'introduzione di un "prodotto mediterraneo" o " Etichetta di dieta mediterranea".