Terrorismo: Macron visita varco frontiera franco-spagnola Presidente francese, riformare Schengen in profondità

(ANSAmed) - PARIGI, 5 NOV - Arrivando al Perthus, nei Pirenei francesi, per una visita dedicata alla politica di rafforzamento dei controlli per frenare i migranti clandestini e le infiltrazioni terroristiche, il presidente francese Emmanuel Macron si è detto "favorevole a riformare Schengen in profondità".



Accompagnato dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, e dal sottosegretario agli Affari europei, Clément Beaune, Macron ha visitato un posto di controllo alla frontiera che filtra i veicoli che entrano sul territorio francese e il Centro di cooperazione di polizia e dogana del Perthus.



La Spagna è una delle principali porte di ingresso di immigrati clandestini in Francia, provenienti dall'Africa del nord e approdati sulle coste spagnole. Il capo dello stato francese si è dichiarato mobilitato su questo tema invitando due giorni fa a una risposta europea comune al terrorismo dopo gli attentati di Vienna, che hanno provocato 4 morti, e i 3 recenti attentati in Francia.(ANSAmed).