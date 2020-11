Turchia: al via nuova missione di ricerca gas nel mar Nero Nave Fatih torna in servizio dopo scoperta di giacimento record

(ANSA) - ISTANBUL, 5 NOV - La nave da perforazione turca Fatih ha iniziato le sue attività nei nuovi giacimenti Turkali-1 individuati nel Mar Nero. Lo ha annunciato su Twitter il ministro dell'Energia di Ankara, Fatih Donmez, precisando che i sondaggi in cerca di idrocarburi proseguiranno in questa fase per 75 giorni. La nave torna così in servizio dopo le attività di manutenzione avviate lo scorso 19 ottobre nel porto di Filyos, nel distretto di Caycuma della provincia settentrionale turca di Zonguldak.



In estate, il presidente Recep Tayyip Erdogan aveva annunciato la scoperta nel mar Nero da parte della Fatih del più grande giacimento di gas naturale della Turchia, le cui riserve accertate finora sono di 405 miliardi di metri cubi. (ANSA).