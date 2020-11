Bahrein: muore negli Usa il primo ministro al Khalifa Aveva 85 anni

(ANSAmed) - ROMA, 11 NOV - E' morto il premier del Bahrein, Khalifa ben Salman al Khalifa, in un ospedale degli Stati Uniti per motivi di salute non meglio precisati. Lo riferisce l'ufficio del primo ministro di Manama citato dall'agenzia nazionale del Bahrein (Bna).



Le fonti affermano che il primo ministro, 85 anni, è morto oggi nell'ospedale americano Mayo Clinic, in Arizona. I funerali si terranno in forma privata appena la salma tornerà in patria, afferma il palazzo reale di Manama. Nel Paese del Golfo da oggi e per una settimana si osserva il lutto nazionale.



Un messaggio di condoglianze è stato inviato da Benyamin Netanyahu al re del Bahrein Hamad bin Issa Al Khalifa.



(ANSAmed).