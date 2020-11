ANSAmed - Agenda settimanale dal 16 al 22 novembre

(ANSAmed) - ROMA, 13 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 16 al 22 novembre 2020: LUNEDI' 16 NOVEMBRE BRUXELLES - Wfp, panel virtuale di alto livello "Abbattere i silos per affrontare un momento di crisi storica - Percorsi per una programmazione, un finanziamento e un'attuazione più integrati" alla riunione del Comitato esecutivo del Programma alimentare mondiale (Pam/Wfp)) BRUXELLES - Ue, Consiglio Agricoltura e pesca BRUXELLES - Ue, Forum di alto livello sugli aiuti di Stato degli Stati membri BRUXELLES - Ue, il commissario Paolo Gentiloni tiene discorsi in videoconferenza alla Digital Financecommunity Week e separatamente alla Croatia Recovery Plan Conference BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans in videoconferenza al Wirtschaftsgipfel 2020 della Suddeutsche Zeitung; al vertice europeo delle imprese nella sessione plenaria sul Green Deal; con Geoffroy Roux de Bezieux, presidente della Confederazione francese delle imprese, Mouvement des Entreprises de France (Medef) MARTEDI' 17 NOVEMBRE BRUXELLES - Ue, Consiglio Affari generali BRUXELLES - Ue, Consiglio Agricoltura e pesca BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans tiene un discorso programmatico tramite videoconferenza al World Passenger Festival MERCOLEDI' 18 NOVEMBRE BRUXELLES - Ue, il commissario Paolo Gentiloni partecipa in videoconferenza a un'audizione presso la Commissione Finanze del Parlamento Italiano FRANCIA - Inizio attivazione della rete 5G BRUXELLES - Ue, settimo dialogo ministeriale Nigeria-UE GIOVEDI' 19 NOVEMBRE L'AIA - ore 13:00, Conferenza sullo status nel ricorso dinanzi all'Mtpi di Ratko Mladic, condannato in primo grado all'ergastolo LUSSEMBURGO - Corte di giustizia Ue, sentenza sulla legislazione francese che vieta la sigaretta elettronica di canapa BRUXELLES - Ue, Consiglio Competitività (mercato interno e industria) BRUXELLES - Ue, Consiglio Affari esteri BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Ursula von der Leyen ospita una conferenza ad alto livello sulla migrazione e l'asilo, con David Sassoli, presidente del Parlamento europeo e Wolfgang Schauble, presidente del Bundestag; separatamente partecipa alla videoconferenza dei membri del Consiglio europeo BRUXELLES - Parlamento europeo,, discorso del presidente della Bce, Christine Lagarde BRUXELLES - Ue, il commissario Paolo Gentiloni partecipa in videoconferenza con Valdis Dombrovskis e Jutta Urpilainen, all'evento online Debating Africa, organizzato da Friends of Europe BRUXELLES - Ue, vertice sul Covid-19 ASSISI - L'economia di Francesco, videoconferenza giovanile organizzata dal Papa VENERDI' 20 NOVEMBRE RIAD - G20, riunione dei Ministri degli Esteri, in videoconferenza (anche il 21) BRUXELLES - Ue, Consiglio Competitività (Spazio) BRUXELLES - Ue, Consiglio Affari esteri (Difesa) SABATO 21 NOVEMBRE BRUXELLES G20, vertice in videoconferenza con il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen (anche il 22) DOMENICA 22 NOVEMBRE Nessun evento di rilievo da segnalare (ANSAmed)