Libia, Forum dialogo si chiude senza governo unità nazionale Onu, nuova sessione virtuale entro una settimana

(ANSAmed) - TUNISI, 16 NOV - I lavori del Forum per il Dialogo politico libico si sono conclusi ieri in tarda serata senza che venisse nominato un governo di unità nazionale.



"Abbiamo concordato di riconvocarci tra circa una settimana in sessione virtuale per decidere sui meccanismi di selezione per la prossima autorità", ha detto l'inviata ad interim delle Nazioni Unite per la Libia Stephanie Williams. "I partecipanti ai lavori di Tunisi hanno confermato il desiderio di cambiamento dei libici, hanno dimostrato patriottismo ma abbiamo ancora molto da fare", ha detto Williams, sottolineando che durante gli ultimi giorni i colloqui hanno consentito di raggiungere grandi risultati.



Il primo dei quali l'impegno a tenere elezioni il 24 dicembre 2021, l'accordo su una nuova roadmap politica e l'assetto della nuova autorità esecutiva per arrivare a elezioni formata da un Consiglio di Presidenza riformato e un Governo di unità nazionale, separati. E' sul meccanismo di selezione dei componenti del nuovo esecutivo e in particolare sulla non candidabilità in questa autorità transitoria per chi ricopre attualmente posizioni di vertice che non si è raggiunta un'intesa.



"Dieci anni di conflitto non possono risolversi in una settimana, ma c'è pieno accordo sull'importanza di arrivare a elezioni e a una riconciliazione nazionale globale" ha detto ancora l'inviato Onu, ricordando l'impegno di sostituire gli attuali funzionari entro 13 mesi. E' stato anche deciso di formare un comitato per l'assetto costituzionale, ma per farlo funzionare occorrerà prima definire l'assetto esecutivo, ha ricordato Williams.



Il lavoro della Williams non si ferma a Tunisi: ha anticipato che già domani incontrerà i vertici della Guardia petrolifera libica e la Compagnia petrolifera libica (Noc). (ANSAmed) (ANSA).