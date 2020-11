Libia: inviata Onu a Brega da Noc e Guardie petrolifere

(ANSA) - TUNISI, 16 NOV - Come annunciato ieri sera alla conclusione del Forum di dialogo politico libico a Tunisi, l'inviata dell'Onu in Libia e capo ad interim della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Stephanie Williams, è atterrata oggi a Brega dove è stata ricevuta dal presidente della Compagnia petrolifera libica Noc, Mustafa Sanallah, e dai vertici delle Guardia petrolifera libica. Lo ha reso noto la stessa Unsmil su Twitter pubblicando anche le relative foto. La missione a Brega, importante porto industriale nel Golfo della Sirte, si inserisce nell'ambito del lavoro continuo dell'inviato Onu per il dialogo e l'integrazione delle varie istituzioni libiche. (ANSA)