Pompeo a Psagot, insediamento israeliano in Cisgiordania Prima volta per segretario Stato Usa in carica. Poi va su Golan

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 NOV - Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha visitato l'azienda vinicola di Psagot, un insediamento israeliano in Cisgiordania. Lo riferisce Canale 7.



E' la prima visita ufficiale di un segretario di Stato americano in carica in un insediamento oltre la Linea Verde. La cantina ha dedicato una propria etichetta a Pompeo quando gli Usa definirono non più illegali gli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Pompeo è arrivato in elicottero nei pressi del luogo e poi ha raggiunto l'azienda dove era presente un picchetto di protesta di 'Peace Now', l'ong israeliana contraria agli insediamenti. A Ramallah - non lontano da Psagot - i palestinesi hanno manifestato contro la visita definita nei giorni scorsi dal portavoce di Abu Mazen, Nabil Abu Rudeinah, "una provocazione contro il popolo e la leadership palestinesi".



Pompeo subito dopo Psagot andrà sulle Alture del Golan per un'altra visita controversa. (ANSAmed).