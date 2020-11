ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 24 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: ISTANBUL - Riprende il processo in contumacia a 20 sospetti sauditi per l'omicidio del giornalista dissidente Khashoggi ALGERI - Atteso il verdetto al processo contro il giornalista e attivista per i diritti umani, Said Boudour.



ABU DHABI - Al via FinTech Abu Dhabi (fino al 26 novembre).



