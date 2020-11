Media, contatti tra Autorità palestinese e staff Biden

TEL AVIV - Alti esponenti dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) hanno avviato colloqui con funzionari Usa vicini al presidente eletto Joe Biden.



L'obiettivo - ha riferito Haaretz citando diplomatici occidentali al corrente dei contatti - è di arrivare al più presto ad una conversazione telefonica tra lo stesso Biden e il presidente palestinese Abu Mazen.



Il vice di Fatah (il partito di Abu Mazen) Mahmoud Alalul ha detto in un'intervista a Voice of Palestine che la leadership palestinese "ha raggiunto varie intese con lo staff di Biden su alcune decisioni già prese dall'amministrazione Trump". Tra queste - ha spiegato, citato da Haaretz - "la definizione dei prodotti delle colonie come Made in Israel e il riconoscimento di quelli nati a Gerusalemme est come israeliani".