Med, Massolo: Covid evidenzia necessità di lavorare insieme

ROMA - Quella dei Rome Med Dialogues 2020 è un'edizione "costretta dal mezzo virtuale, ma non per questo è costretta nei contenuti, nelle presenze e nelle ambizioni".



Quest'anno infatti "abbiamo un elemento nuovo, un cigno nero che è dato da questa imponente pandemia. Vogliamo prendere atto che il Covid influenza i nostri dibattiti, tuttavia rifiutiamo l'idea che il Covid domini i nostri dibattiti. Il Covid è un formidabile acceleratore di processi, e quest'accelerazione è fatta in processi che noi dobbiamo affrontare comunque, casomai la pandemia li esaspera, rende ancora più evidente la necessità di lavorare insieme". Lo ha dichiarato il presidente dell'Ispi Giampiero Massolo nel suo intervento di apertura dei Med Dialogues 2020, quest'anno in formato digitale.



Massolo ha spiegato che anche quest'anno i Med si snodano su quattro piste ormai tradizionali per la piattaforma: la sicurezza condivisa, "perché non vi è sicurezza se non è condivisa nell'intera regione del Mediterraneo allargato", la prosperità condivisa, il tema dei flussi migratori e quello delle società civili e la cultura. In questo contesto, il coronavirus "peggiora le condizioni di sicurezza, condiziona pesantemente i commerci e la crescita, complica la gestione dei flussi migratori, accentua il 'divide' culturale tra le sponde del mare, e in definitiva complica il compito delle autorità", tuttavia "rende evidente la necessità di fare qualcosa di nuovo, di promuovere un nuovo framework, un nuovo quadro di riferimento della sicurezza regionale molto più basato sulla collaborazione rispetto al passato, di promuovere il lavoro" e "di fare leva sulle opportunità della transizione energetica", ha affermato il presidente Ispi. Infine, "rende urgente frenare i flussi dell'immigrazione illegale".



Tutto questo "rende ancora più evidente la necessità di collaborare tra soggetti statuali e soggetti non statuali. Rende ancora più evidente quanto attuale possa essere il metodo dei Med Dialogues e quanto potenzialmente importante possa essere la piattaforma di Med per cercare di delineare delle forme di collaborazione nuove e delle forme di soluzione", ha spiegato Massolo. "Ho l'ambizione di dire che Med è diventata una sessione permanente a disposizione di governi, autorità, stakeholder statali e non statali per dialogare, per dare un contributo alle soluzioni", ha sottolineato.