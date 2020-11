Francia, in stato di fermo i 4 poliziotti del pestaggio

PARIGI - Sono in stato di fermo i 4 poliziotti sospesi per il pestaggio di Michel Zecler, il produttore musicale picchiato per 20 minuti dagli agenti nel suo studio di registrazione a Parigi. I quattro saranno interrogati, poi arriveranno i provvedimenti. Fonti dell'Eliseo parlano di un Emmanuel Macron "furioso": Per Le Monde in edicola oggi, il nuovo caso di violenze della polizia "infanga la Francia".



Macron ha incontrato questa mattina il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, per "mettere i puntini sulle i" riguardo l'ennesimo caso di violenze della polizia. Lo si è appreso da una fonte vicina al capo dello stato, secondo la quale Macron è rimasto "molto impressionato" dalle immagini dei poliziotti che si accaniscono sulla vittima. Secondo le parole della fonte, citata dai media francesi, nel rivedere le immagini che hanno fatto il giro del web, Macron era "furioso". Ieri sera, sulla tv pubblica France 2, Darmanin ha annunciato che "una volta che i fatti saranno accertati dalla giustizia" i 4 poliziotti sotto inchiesta e già sospesi dal servizio, saranno esclusi dal servizio.