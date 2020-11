Libia: Eni da Sarraj, colloqui su nuovi investimenti 'Per contribuire al rilancio dell'economia libica'

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Il capo del consiglio presidenziale libico, Fayez al-Sarraj, ha ricevuto a Tripoli l'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, il responsabile delle relazioni internazionali, Lapo Pistelli ed il direttore generale delle risorse naturali, Alessandro Puliti, in presenza del direttore della Compagnia petrolifera libica (Noc), Mustafa Sanalla. Lo riferisce su Facebook lo stesso Consiglio presidenziale, precisando che "l'incontro rientra nell'ambito della partnership nel settore Petrolio e Gas per proseguire i progetti dell'azienda in Libia" e valutare "la possibilità di nuovi investimenti per contribuire al rilancio dell'economia libica". Nella riunione si è parlato anche di progetti di sviluppo nell'area di attività dell'Eni" e discusso della "proposta fatta nei precedenti incontri dall'Eni di sostegno del settore elettrico in Libia", conclude la nota. (ANSA)