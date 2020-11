Med: Sereni, Covid opportunità per partecipazione giovani "Con pandemia,governi possono innovare,ascoltare loro progetti"

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - La pandemia del coronavirus "sta colpendo gravemente i giovani di tutto il mondo, soprattutto se si considerano le conseguenze economiche e sociali a lungo termine della crisi. Questo è certamente vero per la regione Mena, con il 60% della sua popolazione sotto i 30 anni".



Tuttavia, la crisi attuale "dovrebbe essere vista come un'opportunità per i governi del Mediterraneo di innovare, incoraggiando una maggiore partecipazione dei giovani, sostenendo le riforme che questi richiedono, ascoltando i loro progetti e le loro idee innovative. Questi sono passaggi cruciali per sviluppare insieme un'agenda positiva, nello spirito dei Rome Med Dialogues". Lo ha dichiarato la viceministra degli Esteri, Marina Sereni, nel suo intervento al forum "Addressing the youth challenge" ai Med Dialogues 2020 di Roma.



"I giovani della regione devono affrontare il più alto tasso di disoccupazione al mondo", ed "è probabile che la pandemia porti a un aumento della fuga di cervelli nella sponda sud del Mediterraneo", ha spiegato la viceministra. "Nonostante le sfide e queste circostanze, i giovani di tutto il mondo hanno combattuto la pandemia con grande determinazione e coraggio.



Hanno svolto un ruolo attivo nel mitigare la crisi e nella preparazione alla ripresa. Le organizzazioni giovanili nel Mediterraneo hanno condotto campagne di sensibilizzazione, offerto supporto agli anziani e ai più vulnerabili, offerto corsi di formazione online, si sono impegnate nella ricerca per rispondere alla sfida di Covid-19", ha sottolineato Sereni.



