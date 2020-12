Med: Belloni,impegno delle donne in risposta Covid e ripresa

ROMA - "L'impatto di una crisi non è mai neutrale rispetto al genere, e la crisi di Covid-19 non fa eccezione. Lo scoppio della pandemia sta esacerbando le fragilità esistenti in merito alle disuguaglianze, comprese le disuguaglianze di genere", tuttavia, "diversi governi della regione Mena (del Mediterraneo e Nordafrica) hanno adottato misure per coinvolgere le donne nell'elaborazione delle loro risposte a Covid-19. Dovrebbero quindi continuare a sostenere le iniziative guidate dalle donne nella regione, per consentire loro di impegnarsi pienamente nella ripresa dei loro paesi". Lo ha sottolineato il segretario generale del Ministero degli Esteri, Elisabetta Belloni, aprendo il Forum delle Donne dei Med Dialogues 2020 di Roma.



"Oltre il 60% delle donne nella regione ha un impiego informale. Sono quindi le più vulnerabili a perdere il lavoro o ad affrontare il peggioramento delle condizioni di lavoro.



L'informalità significa anche che le donne nella regione hanno un accesso limitato o nullo ai regimi di previdenza sociale", ha spiegato Belloni, segnalando i problemi esacerbati dalla pandemia.



"Sebbene la crisi abbia messo in luce le vulnerabilità esistenti, ha anche mostrato il ruolo principale delle donne in molte società. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, il 70% dei dipendenti dell'assistenza sanitaria e dei servizi sociali sono donne, che combattono la pandemia in prima linea.



In paesi come l'Egitto e il Libano, le infermiere rappresentano rispettivamente il 90% e l'80% del personale infermieristico totale", ha sottolineato. "Colmare il divario di guadagno tra donne e uomini potrebbe aggiungere fino a 3,1 miliardi di dollari alla ricchezza regionale, secondo la Banca mondiale", ha riferito Belloni, sottolineando che la presidenza italiana del G20 "si concentrerà sulla cura dei popoli e del pianeta favorendo così la prosperità. Colmare il divario di genere è una parte fondamentale della cura globale per il pianeta e i suoi popoli".