Media, Arabia Saudita e Qatar vicini ad accordo fine crisi

BEIRUT - Il Qatar e l'Arabia Saudita sono vicini dal firmare un accordo di principio per mettere fine alla crisi diplomatica cominciata tre anni fa e che ha causato turbolenze nel Golfo sullo sfondo delle tensioni crescenti tra Stati Uniti e Iran. Lo riferiscono fonti diplomatiche non meglio identificate citate da media panarabi, secondo cui la visita in corso nella regione del consigliere speciale della Casa Bianca e genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, ha sbloccato un'impasse diplomatica tra Riyad e Doha.



I due paesi sono ai ferri corti dal giugno del 2017, quando l'Arabia Saudita aveva imposto, assieme agli Emirati Arabi Uniti e ai suoi alleati regionali un blocco commerciale, politico e diplomatico al Qatar. Quest'ultimo, già vicino alla Turchia, aveva intensificato le comunicazioni col vicino Iran, arcinemico di Riyad. Tra le questioni discusse in queste ore da Kushner con gli alleati arabi degli Stati Uniti c'è la possibilità che i voli aerei commerciali del Qatar tornino a sorvolare i cieli sauditi ed emiratini invece di passare nello spazio aereo iraniano.