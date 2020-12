Migranti: Di Maio, Ue abbia lo stesso coraggio del Recovery

ROMA - Sul patto per l'immigrazione "ci aspettiamo dalla Commissione europea la stesso coraggio dimostrato con il Recovery Fund". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo ai Med Dialogues, ricordando che l'Italia è il secondo contributore del fondo per l'Africa e che bisogna affrontare allo stesso tempo sia il problema degli arrivi che quello della redistribuzione e dei rimpatri.



"Sul piano politico, la stabilizzazione" dell'area del Mediterraneo "assicura sicurezza all'intera Europa", ha affermato Di Maio ai Med Dialogues, organizzati da Mae e Ispi.



"Ordine e stabilità lungo la dorsale che dal Sahel, attraverso il Mediterraneo allargato, giunge nel nostro continente - ha proseguito - sono poi precondizioni per contenere minacce" che "incombono su tutti, dal terrorismo alla criminalità organizzata transnazionale, al traffico di esseri umani".



"Ritengo conveniente impegnarsi per un equilibrio cooperativo nel Mediterraneo, evitando avventure solitarie che creano solo una catena di danni reciproci", ha aggiunto il ministro. "I nostri Paesi - ha continuato - possono molto assieme. Possiamo realizzare una revisione strategica della politica di vicinato meridionale dell'Ue che sia ambiziosa e realistica".



Per Di Maio si tratta di una politica che dovrebbe essere basata "sul principio della compartecipazione ai cosiddetti 'beni pubblici mediterranei' e su schemi positivi di incentivazione della cooperazione nord-sud secondo un approccio 'more for more'". "Possiamo e dobbiamo - ha sottolineato - continuare a collaborare con le Nazioni Unite e nell'ambito di quei processi dell'Onu che ancora oggi portano frutti, se difesi e adeguatamente sostenuti, dalla Libia allo Yemen, passando per la Siria. Il nostro peso complessivo nella Nato, inoltre, ci consente di premere affinché se ne rafforzino operatività e proiezione lungo il Fianco Sud".



"In una più ampia prospettiva geopolitica, un Mediterraneo allargato più ordinato e meno polarizzato, frutto della cooperazione tra blocchi coesi di Paesi che appartengono alla regione, permette di tutelare al meglio le essenziali rotte mercantili che vi transitano. Soprattutto, riduce lo spazio d'azione per potenze esterne all'area. Se l'Ue rinuncia a farsene attore principale, i vuoti di potere che lasciamo saranno inesorabilmente colmati da altri", ha concluso Di Maio.