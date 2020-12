Covid: lockdown totale in 4 governatori palestinesi

TEL AVIV - Il governo palestinese ha deciso il lockdown totale per una settimana di quattro governatorati della Cisgiordania: quello di Betlemme, Nablus, Hebron e Tulkarem a fronte dei picchi di infezione di queste settimane. Lo ha annunciato il premier Mohammad Shtayyeh spiegando che la misura entrerà in vigore dalla sera di giovedì 10 dicembre mentre resta in vigore il coprifuoco già indetto per due settimane. Inoltre scuole chiuse, spostamenti proibiti e negozi serrati tranne quelli di prima necessità.



Secondo i dati del ministero della Sanità, nelle ultime 24 ore i casi sono arrivati a 1.720 nei Territori, Gaza inclusa. I decessi sono stati 20, compresi quelli nella Striscia.