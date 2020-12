Media, Biden intende proseguire 'accordi Abramo' di Trump

WASHINGTON - Joe Biden intende proseguire gli accordi di Abramo, ossia la normalizzazione dei rapporti tra Israele e i Paesi arabi, forse l'unica iniziativa di politica estera di Donald Trump che apprezza. Lo riporta Axios, citando diversi consiglieri del presidente eletto, che comunque aveva gia' manifestato questo orientamento. Continuare ad allargare gli accordi di Abramo, secondo Axios, potrebbe aiutare Biden a costruire una relazione positiva col premier israeliano Benjamin Netanyahu e con altri leader del Golfo Persico.



Inoltre potrebbe usare le ulteriori intese per indurre Netanyahu a fare dei passi per conservare l'opzione dei due Stati nel conflitto israelo-palestinese, come ha fatto Trump col suo amico Bibi costringendolo a rinunciare all'annessione di territori della Cisgiordania in cambio di un accordo con gli Emirati Arabi.